Біржа Південної Кореї запустила платформу для торгівлі золотом

Біржа Республіки Корея (РК) запустила платформу з торгівлі золотом, що дозволить краще відстежувати ринок, де переважають нелегальні угоди, передає ИТАР-ТАСС.

Фінансова влада країни ще минулого року розробила план офіційної торгівлі золотом в рамках прагнень уряду зробити прозорою цю сферу тіньової економіки і збільшити збір податків.

"В якості еквівалента ліквідності буде використовуватись 1 грам золота чистотою 99,99%. Для здійснення торгових угод будуть виготовляти злитки вагою в 1 кг", - повідомили на біржі.

Торги проходитимуть з 10 годин ранку до 15 години дня, причому протягом року по березень 2015 року - комісійна плата стягуватися не буде.

Поряд з ф'ючерсними фірмами, дилерами золота, імпортерами та гуртовиками в якості учасників золотої біржі можуть бути зареєстровані афінажні компанії, що мають дозвол місцевої влади, яким дозволять займатися купівлею або продажем золота.

Читайте такожЗолото подорожчало до максимуму за півроку

Роздрібним інвесторам також дозволено брати участь в роботі золотої біржі за умови, що вони займуться торгівлею золотом через фінансові фірми. Від інвесторів вимагатимуть сплати 10% податку на додану вартість у випадках, коли вони фізично забиратимуть куплене на біржі золото.

Експерти вважають, що у приватних осіб в Південній Кореї може зберігатися близько 720 тонн золота - у сім разів більше обсягу, що зберігається в центральному Корейському банку (104 тис. тонн).

Щорічний обсяг торгівлі золотом Південної Кореї становить приблизно 100 тонн або близько 70% від нелегальної торгівлі золотом, яка оминає оподаткування.

