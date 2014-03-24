Прибуток біржі «Перспектива» за рік склав 20 тис. грн

Про це йдеться в біржовому повідомленні про проведення 25 квітня загальних зборів акціонерів біржі.

Нерозподілений прибуток «Перспективи» за підсумками минулого року склав 39 тис. грн. Вартість активів біржі в 2013 р. склала 50,1 млн грн, основні кошти біржі - 183 тис. грн, сумарна дебіторська заборгованість - 264 тис. грн, власний капітал - 50 млн грн, поточні зобов'язання - 48 тис. грн.

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Довідка УНІАН. Біржа за підсумками 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 28 тис. грн, нерозподілений прибуток у розмірі 30 тис. грн. Поточні зобов'язання біржі склали в 2012 році 156 тис. грн.

Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг відсоткові строкові контракти (2012).