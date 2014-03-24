Fitch погіршило прогноз за рейтингами 15 найбільших банків Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило прогноз зі "стабільного" на "негативний" за рейтингами 15 російських банків, включаючи Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, Газпромбанк і Зовнішекономбанк. Про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає ИТАР-ТАСС.

Fitch також погіршив прогнози за рейтингами Національного клірингового центру, Росагролізингу та деяких дочірніх структур держбанків.

Перегляд прогнозу за рейтингами найбільших фінансових інститутів Росії відображає велику ймовірність зменшення можливостей влади забезпечити підтримку зазначеним банкам.

"Рейтингова дія слідує за погіршенням 21 березня прогнозу довгострокового рейтингу дефолту емітента РФ "ВВВ" зі "стабільного" до "негативного", - наголошується в повідомленні агентства.

21 березняFitch знизило прогноз за рейтингом Росії зі "стабільного" на "негативний", посилаючись на потенційний вплив санкцій Заходу на економіку і бізнес-середовище в Росії.

На думку аналітиків Fitch, прямий ефект від оголошених санкцій невеликий, але надалі інвестори можуть очікувати нових заходів, наприклад, обмеження доступу російських компаній до зовнішніх ринків капіталу. "Премії за ризик вже зросли, а надання синдикованих кредитів ряду великих корпорацій призупинено", - йдеться в повідомленні агентства.

