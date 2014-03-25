Яценюк хоче випустити облігації для відшкодування ПДВ

Обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємцям України становить 16,7 млрд грн, ще 14 млрд грн є об'єктом судових розглядів. Про це під час засідання уряду заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.





«У нас 16,7 млрд грн невідшкодованого ПДВ і ще 14 млрд грн - у судах», - сказав Шлапак, зазначивши, що з низки судових випадків відшкодування є «сумнівним».

У свою чергу, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у рамках обговорення питання ПДВ ще раз відзначив, що обсяг заборгованості з ПДВ великий, але погасити її можна лише за допомогою випуску ОВДП.

«Нам треба поповнити оборотні кошти підприємств, яким не відшкодовують ПДВ. Іншого шляху, крім емісії ОВДП, за якими можна одержати 100% коштів НБУ, немає, - сказав Яценюк. - Ніякі казначейські векселі, ніякі інші витіюватості недопустимі. Всі в рівних умовах, державні ОВДП, прозорі умови емісії».

Як повідомляв УНІАН, про можливість випуску ПДВ-облігацій раніше заявляв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. При цьому він не назвав можливого обсягу випуску облігацій, зазначивши, що своє бачення рішення цього питання він представить в найближчі тижні, як тільки буде призначено голову податкової служби.

Попередній уряд запропонував погасити борг із відшкодування ПДВ через емісію казначейських фінвекселів. Граничний обсяг суми мав становити 12 млрд грн.