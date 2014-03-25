Україна може випустити ПДВ-облігації на 15-16 млрд гривень

Ймовірний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики, які можуть стати інструментом відшкодування платежів по податку на додану вартість, може становити 15-16 млрд грн, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів України перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

«Ми зараз говоримо про приблизно 15-16 млрд, нехай це буде сума, під яку будуть випущені цінні папери. Тут є питання умов (емісії - УНІАН), і це дуже чутливе питання», - сказав він.

На думку Білоуса, до питання умов емісії, включаючи ставку облігацій та їх термін обігу, треба підійти дуже зважено. «Необхідно, щоб цінний папір був ліквідним, щоб він була частиною економіки для банків, підприємців, інвесторів. Важливо, щоб до цього інструменту увійшли інвестори, перш за все, західні, які інвестують валюту», - сказав чиновник.

Раніше Міністерство фінансів України допускало можливість випуску облігацій внутрішньої державної позики як інструмент погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємницької діяльності.

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Про можливість випуску ПДВ-облігацій також заявляв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслював, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. При цьому він також не назвав можливого обсягу випуску облігацій, підкресливши, що своє бачення вирішення цього питання він представить протягом найближчих тижнів, як тільки буде призначено очільника податкової служби.

