Toyota викупить власні акції на $3,5 млрд

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor Co. планує провести зворотний викуп акцій на суму 360 мільярдів ієн (3,5 мільярда доларів), повідомляє "Прайм" з посиланням на Bloomberg.

"Компанія планує викупити 60 мільйонів акцій і погасити 30 мільйонів з них до кінця червня", - йдеться в повідомленні.

Чистий прибуток автоконцерну Toyota Motor Corp. за три квартали 2013-2014 фінансового року, які закінчилися в Японії 31 грудня, становив 1,52 трильйона ієн (14,9 мільярда доларів), що в 2,35 рази більше показника за аналогічний період роком раніше. Прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію становив 481,27 ієни (4,7 долара) проти 204,67 ієни за квітень-грудень 2012 року.

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Toyota Motor заснована в 1937 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Тойота (префектура Айті), штат співробітників досягає 321 тисячі осіб. У квітні 2005 року Toyota підписала угоду з Мінекономрозвитку Росії та адміністрацією Санкт-Петербурга про будівництво в промзоні Шушари автомобільного заводу. Провадження було відкрито 21 грудня 2007 року.