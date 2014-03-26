Активність злиттів і поглинань на світових ринках знизилася до мінімуму

Активність у сфері злиттів і поглинань (M&A) між розвиненими і країнами, що розвиваються знизилася до мінімуму в 2013 році, скоротившись на 17,3% у порівнянні з попереднім роком через слабке економічне зростання і політичні заворушення, повідомляє Reuters, посилаючись на результати дослідження, проведеного однією з найбільших аудиторських компаній світу KPMG.

Як наголошують у дослідженні, кількість угод американських компаній в сфері M&A скоротилася в 2013 р. до 220 з 226 в 2012 р., хоча вони залишаються лідерами у купівлі активів на ринках, що розвиваються. Загальносвітове число угод між компаніями розвинених економік впало до 1,68 тис. у минулому році з 2 тис. в 2012 р.

Як наголошується в дослідженні, у другій половині минулого року було завершено 810 таких угод. Це мінімальний показник угод M&A, що включають компанії ринків, які розвиваються в ролі покупця або продавця, за будь шестимісячний період з тих пір, як KPMG почала збирати ці дані в 2005 р. Кількість угод, завершених компаніями США, впала до 98 у другій половині минулого року проти 122 в перші шість місяців.

Як зазначив один із представників KPMG, враховуючи уповільнення економічного зростання і політичні хвилювання на деяких ринках, що розвиваються, компанії розвинених ринків відмовляються від транскордонних об'єктів придбання.