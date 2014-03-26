Україна виплатила майже 2 млрд гривень за облігаціями внутрішньої позики

Міністерство фінансів України здійснило виплату з погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики на суму 1,956 млрд грн, повідомляється на сайті Мінфіну.

“Міністерство фінансів України 26 березня 2014 року вчасно і в повному розмірі здійснило виплату з погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики. Загальна сума платежу становила 1 955 919 229 грн”, - йдеться в повідомленні міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому й зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, доводиться на перші п'ять років - із 2014 по 2018 роки.

Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.