20 млрд гривень боргу з ПДВ повернуть облігаціями, бо "грошей у скарбниці немає"

Обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики, які підуть на покриття заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, становитиме близько 20 млрд грн, заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Загальна сума заборгованості з ПДВ, яку ніхто не збирався виплачувати, – 21,7 млрд грн», - сказав Яценюк.

За його словами повернути борг грошима не вийде, тому що «грошей в скарбниці - немає».

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«Ми виступаємо категорично проти схеми видачі казначейських векселів, ліквідуємо інструмент казначейських векселів. Ми пропонуємо негайно влити кошти в економіку – і видати кожній компанії, у якої є заборгованість з ПДВ, не векселі, а гарантовані державою ОВДП, під які суб'єкти підприємницької діяльності підуть в банки і одержать дешеві і довгі кредити», - сказав Яценюк, відзначивши, що інструмент використовувався в Україні з 2004 року.

На думку прем'єра, таким чином в економіку країни буде повернуто близько 20 млрд грн, які раніше були вилучені з економіки країни.

Раніше перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус відзначав, що ймовірний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики, які можуть стати інструментом відшкодування платежів із податку на додану вартість, може становити 15-16 млрд грн.