«Нафтогаз» виплатив $75,8 млн за зовнішнім боргом

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила чергову виплату на суму 75,763 млн дол. за єврооблігаціями з погашенням у кінці вересня 2014 року, випущеними восени 2009 року в рамках реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2009 року НАК «Нафтогаз України» завершила комплексну реструктуризацію зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації на загальну суму 1 млрд 595,017 млн дол. із погашенням 30 вересня 2014 року під 9,5% річних. Купон за ними виплачується раз на півроку – 30 березня і 30 вересня.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.