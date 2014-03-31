Обсяг залучених через фондовий ринок інвестицій зріс майже на 50%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, обсяг зареєстрованих випусків акцій в січні-лютому становив 2,89 млрд грн, що у три рази менше, ніж роком раніше. Усього регулятором було зареєстровано 23 випуски таких цінних паперів. Також за звітний період комісія зареєструвала 35 випусків облігацій підприємств на суму 9,73 млрд грн, що порівняно з аналогічним періодом 2013 року більше на 6,47 млрд грн.

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Обсяг зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів протягом зазначеного періоду становив 13,28 млрд грн, що на 11,9 млрд грн більше, ніж у січні-лютому 2013 року.

Водночас, протягом січня-лютого поточного року відбулося потужне зростання обсягів виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі. Цей показник становив 88,73 млрд грн, що на 72%, або на 37,25 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році обсяг зареєстрованих ДКЦПФР випусків цінних паперів зріс на 30% - до 142 млрд грн. НКЦПФР минулого року також зареєструвала випуски акцій на 64,2 млрд грн, що в 4 рази більше, ніж у 2012 році.

Водночас, обсяг зареєстрованих емісій облігацій підприємств минулого року знизився на 17% - до 42,47 млрд грн.

НКЦПФР у 2013 році також зареєструвала 35 млрд грн цінних паперів інститутів спільного інвестування (ІСІ), що на 3% більше, ніж попереднього року.