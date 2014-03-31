Мінфін залучив до держбюджету 1,155 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України після трьох безрезультатних аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні на позаплановому аукціоні залучило до держбюджету 1,155 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщень 3-річних облігацій у національній валюті під 14,25% річних, задовольнивши всі три подані заявки інвесторів.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, з початку березня Мінфін провів 6 аукціонів із розміщення ОВДП, зокрема, на трьох аукціонах залучив до держбюджету 2,785 млрд грн, три аукціони закінчилися безрезультатно.

За оперативними даними Держказначейства на 24 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,745 млрд грн, на обслуговування держборгу - 7,699 млрд грн.

Станом на 31 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 279,491 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували державні папери на суму 169,443 млрд грн, у власності банків - 83,766 млрд грн, нерезидентів - 15,239 млрд грн.