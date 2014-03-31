Мінфін має намір у квітні активніше залучати валюту

Міністерство фінансів України планує провести в квітні п'ять аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики, на чотирьох із яких інвесторам будуть запропоновані валютні облігації терміном обігу 3 і 4 місяці, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планує провести аукціони 1, 8, 15, 22 і 29 квітня. На першому аукціоні, 1 квітня, Мінфін запропонує інвесторам гривневі ОВДП терміном обігу 9 місяців і 2 року, а також валютні ОВДП терміном обігу 3 місяці. На аукціоні 8 квітня - гривневі ОВДП терміном обігу 3 і 12 місяців, валютні - терміном обігу 4 місяці.

15 квітня Мінфін запропонує гривневі ОВДП терміном обігу 9 місяців, валютні - терміном обігу 3 місяці. На аукціоні 22 квітня - гривневі ОВДП терміном обігу 3 і 12 місяців.

29 квітня Мінфін запропонує гривневі ОВДП терміном обігу 9 місяців, валютні - терміном обігу 4 місяці.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів 7 аукціонів із розміщення ОВДП і залучив до держбюджету 3,940 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,745 млрд грн, на обслуговування держборгу - 7,699 млрд грн.

Станом на 31 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 279,491 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 169,443 млрд грн, у власності банків - 83,766 млрд грн, нерезидентів - 15,239 млрд грн.

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