Індекс Української біржі сьогодні вже зріс на 5,2%

Український ринок акцій на середину дня значно зріс - індекс UX станом на 13:30 підвищився на 5,26% - до 1073,36 пункту, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг торгів становить 15,2 млн грн, із них на фондовий ринок припало 9,5 млн грн. Спостерігається значне зростання практично всіх акцій, що входять до індексного кошика. Серед лідерів зростання - акції «Азовсталі» (+9,56%), Єнакіївського метзаводу (+7,93%), «Укрнафти» (+7,93%), Авдіївського коксохіму (+7,85%).

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На фондовій біржі ПФТС спостерігається скромніше зростання - індекс ПФТС зріс на 0,08% - до 369,47 пункту, загальний обсяг торгів становить 45,5 млн грн.