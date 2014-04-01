Україна за квартал змогла "вторгувати" держмайна всього на 47 млн гривень

Надходження від приватизації в січні-березні 2014 року, за оперативними даними, становили 47 млн. грн, що складає всього 0,24% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Також повідомляється, що надходження від оренди в січні-березні п.р. становили 238,5 млн. грн – 28,4% річного плану.

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Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди – 840 млн. грн.