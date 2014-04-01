Українські акції сьогодні значно подорожчали
20:04, 01 квітня 2014Фондовий ринок
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Індекс UX зріс на 5,69%, ПФТС - на 4,83%.
Фондовий ринок зріс / telegraf.com.ua
Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 1 квітня, підвищився на 5,69% - до 1077,76 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 30,9 млн грн, із них на фондовому ринку - 24,5 млн грн, на терміновому ринку - 6,4 млн грн.
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Лідерами підвищення серед цінних паперів, що входять у індексний кошик, стали акції "Райффайзен Банку Аваль" (+9,29%) і "Укрнафти" (+9,13%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 4,83% - до 387,02 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 130,4 млн грн.
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