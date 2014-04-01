Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 282 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 1 квітня, залучило до держбюджету 282,066 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляється, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення піврічних облігацій у національній валюті під 12,75% річних, задовольнивши одну з чотирьох поданих заявок інвесторів.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів 7 аукціонів з розміщенню ОВДП і залучив до держбюджету 3,940 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 14,745 млрд грн, на обслуговування держборгу - 7,699 млрд грн.

Станом на 1 квітня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 280,888 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 170,283 млрд грн, у власності банків - 84,303 млрд грн, нерезидентів - 15,290 млрд грн.