Уряд збирається випустити "військові" облігації на 7 млрд гривень - ЗМІ

Кабінет міністрів планує випустити "військові облігації" загальним обсягом до 7 мільярдів гривень.

Про це йдеться в проекті Постанови уряду "Про випуск облігацій внутрішньої державної "Єдина Україна", який є в розпорядженні "Економічної правди".

Відповідно до документу, передбачається здійснити державні внутрішні запозичення загальним обсягом до 7 млрд гривень шляхом випуску ОВДП, які будуть називатися "Єдина Україна".

За умовами випуску, номінальна вартість однієї облігації становитиме 1000 грн. Термін обігу – 2 роки, купонний період – 6 місяців, річна відсоткова ставка доходу - 7%.

Папери будуть пропонуватися комерційним банкам, юридичним особам і фізичним особам.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, будуть зараховані до державного бюджету. Наголошується, що обсяг емісії ОВДП "Єдина Україна" не буде перевищувати граничного розміру держборгу.

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"Міністерству фінансів забезпечити випуск облігацій та під час складання проекту держбюджету на відповідний рік передбачити кошти для обслуговування та погашення облігацій", - йдеться в постанові.

Також Мінфіну і Мінекономрозвитку доручається "у місячний строк внести пропозиції щодо сприяння підвищенню привабливості облігацій для інвесторів".

В пояснювальній записці до проекту постанови наголошується, що ціль такого випуску ОВДП - "реформування економіки", а також "створення можливостей відчути причетність до вирішення загальнонаціональних проблем", "забезпечення незалежного фінансування Збройних Сил України з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 березня прийняла зміни до державного бюджету України на 2014 рік, згідно з якими передбачено виділення 6,882 млрд грн для додаткового фінансування потреб Міністерства оборони України, Внутрішніх військ МВС і Держприкордонслужби.