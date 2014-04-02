Індекс S&P 500 поставив рекорд на оптимізмі щодо економіки США

Фондові індекси США у вівторок зросли на тлі оптимізму щодо економіки країни, S&P 500 досяг внутрішньоденного максимуму, свідчать дані бірж, передає Прайм.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,46% і склав 16532,61 пункту, високотехнологічний NASDAQ - на 1,64%, до 4268,04 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,7%, до 1885,52 пункту.

Індекс ділової активності в промисловості США (PMI) за березень зріс до 55,5 пункту, тоді як аналітики очікували зростання показника до 54 пунктів.

Індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США (ISM Manufacturing) у березні зріс до 53,7% 53,2% в лютому. Статистика виявилася дещо гіршою за прогнози: аналітики очікували зростання індексу до 54%.

Також учасників ринку порадували звіти з продажу автомобілів за березень корпорацій Ford Motors і Chrysler Group.

"Дані пощодо ISM були в межах прогнозів, продажі машин були хорошими, тому не дивно, що ринок росте", - сказав агентству MarketWatch стратег LPL Financial Corp. Джон Канэлли.