Греція готується розмістити суверенні облігації

Про це заявив глава грецького мінфіну Янніс Стурнарас в кулуару дводенної неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів (ЕКОФІН), передає ИТАР-ТАСС.

За словами Стурнараса, Греція почне з "невеликим випуском облігацій - три - або п'ятирічних - у першому півріччі 2014 року", що сприятиме покращенню фінансування країни. Міністр не уточнив, який обсяг буде мати випуск і коли він буде розміщений.

Однак три грецьких чиновникаи підтвердили агентству Bloomberg, що уряд країни, який наближається до кінця реалізації другої кредитної програми міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ), планує повернутися на відкриті ринки за фінансуванням шляхом розміщення облігацій на 2 млрд євро. За словами одного з джерел, "питання про випуск на суму 2 млрд євро вже вирішене, але залишилося визначити часовий момент виходу на ринки". Чиновник не виключив можливість подальшого продажу держпаперів в наступні місяці.

The Wall Street Journal раніше стверджував, що Греція хоче випустити облігаційну позику на 3 роки або 5 років до червня і планує отримати до 5 млрд євро на фінансових ринках до кінця року.

З початку фінансової кризи Греція була позбавлена доступу на відкриті ринки через високі процентні ставки, що встановилися на її цінні папери. Останній довгостроковий випуск облігацій був у квітні 2010 року: семирічки тоді були розміщені з прибутковістю в 6% річних. При цьому за придбання грецьких десятирічок інвестори вимагали 30% річних. Процентні ставки на 10-річні бонди з тих пір впали до 6,5% після того, як Афіни реалізували реформи, які покращили фінансовий стан країни.

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Стурнарас також повідомив, що Греція добилася первинного профіциту держбюджету (перевищення доходів над витратами без процентних платежів за держборгом) приблизно в 2,5 млрд євро в 2013 році. Це показник, що грає важливу роль у справі стійкості боргу та забезпечення обіцяних кроків з боку Єврозони щодо подальшого полегшення грецького боргового тягаря, повинна ще офіційно підтвердити в квітні європейська статистична служба Євростат.

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Міністри економіки і фінансів країн єврозони оголосили сьогодні своє рішення про розблокування чергового траншу в 8,3 млрд євро, який буде наданий Афінам трьома частками.

Як заявив голова Єврогрупи Єрун Дейсселблум, перший мікротранш в 6,3 млрд євро надійде у Грецію наприкінці квітня в рамках другого пакету кредитної підтримки цієї країни. "Ця сума дозволить Афінам оплатити облігації, що підлягають погашенню у травні", - зазначив глава Єврогрупи. Потім послідують мікротранші в 1 млрд євро в червні і ще 1 млрд євро в липні, але для їх отримання потрібно буде виконати висунуті "трійкою" кредиторів вимоги. У травні, як очікується, Міжнародний валютний фонд переведе свої 3,2 млрд євро.