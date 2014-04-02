Яценюк розповів, на яких умовах будуть випускати ПДВ-облігації

Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску ПДВ-облігацій як інструменту повернення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, обсяг якого, за оцінками уряду, становить близько 21,7 млрд дол., на умовах випуску таких самих паперів, здійсненого в 2004 і 2008 роках.

Про це повідомив журналістам під час 10-ї міжнародної інвестиційної конференції в Києві прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Нам було важливо в рамках переговорів із міжнародними фінорганізаціями передбачити можливість відшкодування ПДВ за допомогою випуску ПДВ-облігацій. Ми це передбачили, - сказав глава уряду. - Що стосується самого інструменту: я виступав проти казначейських зобов'язань, які були непрозорими, а лише за облігації внутрішньої державної позики, які мають видаватися на прозорих умовах під гарантований державою відсоток, і це може бути об'єктом застави при одержанні кредитних коштів у комерційних банках, так і рефінансування в держбанку».

При цьому, відповідаючи на питання, якими можуть бути умови випуску облігацій, Яценюк відзначив: «Умови, думаю, вони будуть стандартними, під які випускалися облігації в 2008 і 2004 роках».

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Вперше ПДВ-облігації були випущені в Україні в 2004 році строком на п'ять років. Загальний обсяг емісії становив близько 2 млрд грн. Облігації були випущені кількома серіями – для погашення боргу, що сформувався на 1 листопада 2003 року і не був відшкодований до 1 січня 2004 року; боргу, що сформувався на 1 червня і не був відшкодований до 1 липня 2004 року. Процентна ставка за облігаціями становила 120% середньозваженої облікової ставки НБУ.

У 2008 році можливість випуску ПДВ-облігацій була закріплена поправками до закону про держбюджет-2008. Параметри випуску, що передбачався, – термін і ставка – відповідали параметрам дебютного випуску.

Вперше про можливість нового випуску ПДВ-облігацій для повернення боргів із відшкодування ПДВ прем'єр Яценюк заявив наприкінці лютого на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації.