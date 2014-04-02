Українські акції на Варшавській біржі за квартал подешевшали на третину

Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG Ukraine знизився у першому кварталі поточного року майже на 30%, але завершив торги березня вище досягнутого цього ж місяця нового історичного мінімуму на рівні нижче 300 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, минулого місяця український індикатор втратив більше 15%, завершивши останній день торгів березня на рівні 347,01 пункту.

Акції українських компаній упали на тлі позитивної динаміки основних індексів польського фондового ринку, які піднялися в першому кварталі на 2-3%.

За перші три місяці 2014 року дорожче - на 35-75% - ніж наприкінці минулого року, коштували лише спекулятивні папери українських Westa, Agroton, Coal Energy, Sadovaya Group, але всього близько від 0,5 до 2,5 злотих за штуку (1 дол. = 3 злотих).

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Найбільше в першому кварталі подешевшали акції судноплавної KDM Shipping (майже на 60%), KSG Agro (-45%) Milkiland (зниження майже на 40%).

Менше всього подешевшали папери найбільшої української компанії на ВФБ, Kernel, що втратили 23% на тлі падіння вартості інших українських емітентів на 29-34%.

У березні, без урахування спекулятивних паперів, лідерами падіння стали KDM Shipping (-53%), KSG Agro (-27%) і Milkiland (-21%), які також оновили історичний мінімум своєї ціни: на рівні 11,90; 5,31 та 6,65 злотих за акцію, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "референдуму" про приєднання Криму до Російської Федерації у п'ятницю, 14 березня, WIG Ukraine оновив історичний мінімум на рівні 295,17 пункту.

Варшавська біржа запустила український індекс у травні 2011 року з базових тисячі пунктів, і до його складу входять емітенти з України, папери яких котируються на головному майданчику польської фондової біржі.