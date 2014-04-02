Уряд випустить ПДВ-облігації протягом трьох тижнів

Перший випуск облігацій внутрішньої держпозики для покриття заборгованості з відшкодування податку на додану вартість може бути здійснено в найближчі три тижні, проте умови випуску паперів є предметом обговорення, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Будуть випущені облігації, але умови випуску - питання для обговорення. Думаю, що протягом трьох тижнів випустимо облігації та розрахуємося з тими, кому винні на 1 січня минулого року», - сказав Шлапак.

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Він зазначив, що приблизний обсяг випуску паперів - 16 млрд грн, однак податкова зараз перевіряє кожного контрагента на предмет законності відшкодувань. «Податкова уважно перевіряє кожного агента, який претендуватиме на отримання ПДВ-ОВДП», - сказав міністр.