Україна готує випуск облігацій для обслуговування держборгу

Міністерство фінансів України має намір використовувати інструмент облігацій зовнішньої та внутрішньої державної позики для залучення запозичень, які будуть спрямовані, зокрема, на обслуговування державного боргу країни, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Щодо випуску ОВДП: вони випускатимуться у великому обсягу. Нам треба обслужити близько 200 млрд грн, і у нас немає інших варіантів, окрім запозичення. Ми виходитимемо на внутрішній ринок і будемо балансувати зовнішнім ринком», - сказав Шлапак.

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При цьому він зазначив, що розміщення державних паперів багато в чому буде обумовлено домовленостями України з Міжнародним валютним фондом.

Водночас, Шлапак не уточнив термін, обсяги і умови запланованого розміщення паперів.