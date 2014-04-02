Мінфін випустить «Військові облігації» на 1,1 млрд гривень

Міністерство фінансів України планує здійснити два випуски державних цінних паперів для фінансування потреб Збройних сил України на загальну суму 1,1 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін випустить облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» у бездокументарній формі на загальну суму 1 млрд грн з терміном обігу 2 роки, номінальною вартістю 1000 гривень, процентною ставкою 7% річних для залучення коштів внутрішніх інвесторів (комерційних банків , інших юридичних та фізичних осіб). Розміщення облігацій здійснюватиметься на аукціонах, що проводяться в певний день щотижня Національним банком України через первинних дилерів. А також міністерство здійснить випуск «Військових» казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 100 млн грн з терміном обігу 2 роки, номінальною вартістю 1000 гривень, процентною ставкою 7% річних для розміщення серед населення. Розміщення казначейських зобов'язань «Військові» відбудеться після їх виготовлення.

«Таким чином, Міністерство фінансів України починає розміщення державних цінних паперів з фіксованою ставкою доходу для залучення додаткових коштів у державний бюджет. Така пропозиція є закликом до спільноти щодо об'єднання зусиль, бажань і намірів приєднатися до вирішення загальнонаціональних завдань і надати фінансову допомогу вітчизняним Збройним Силам в цілях підвищення їх бойової готовності та зміцнення обороноздатності держави», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів плануєвипустити "військові облігації" загальним об'ємом до 7 мільярдів гривень. Папери пропонуватимуться комерційним банкам, юридичним особам і фізичним особам.

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