Індекс S&P 500 досяг історичного максимуму

Індекс Dow Jones - найважливіший показник ділової активності в США - зріс на 40,39 пункту (0,24%) до 16573 пунктів. Індекс Standard & Рoor's 500 (S&P 500), який включає 500 найбільших компаній американського ринку, піднявся на 5,38 пункту (0,29%) до позначки 1890,90 пункту, досягнувши, таким чином, історичного максимуму. У вівторок він також оновив максимальний показник. Індекс електронної біржі NASDAQ зріс на 8,42 пункту (0,20%) до позначки 4276,46 пункту, пише ИТАР-ТАСС.

На думку аналітиків, одним з головних чинників, що зробили позитивний вплив на торги, стала публікація статистичним агентством ADP даних щодо ринку праці. За його даними, в березні приватні компанії в США найняли на роботу 191 тис. осіб, що практично відповідало очікуванням аналітиків. Крім того, агентство переглянуло у бік підвищення свої оцінки цього показника за лютий - з 139 тис. до 153 тис. осіб.

Нафта на торгах в Нью-Йорку знизилася на 0,12 долара (0,12%). Ф'ючерсні контракти на її постачання в травні укладалися за ціною 99,62 долара за барель. Ціна тройської унції золота встановилася на позначці 1290,80 долара, піднявшись на 10,80 долара (0,84%).

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