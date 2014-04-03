У США кількість IPO досягла рекорду за 14 років

Про це свідчать дані дослідження Renaissance Capital, пишуть "Вести.ru".

У загальній складності IPO провели 64 компанії, сукупний обсяг залучених ними коштів cтановив $10,6 млрд, що вдвічі більше, ніж було зафіксовано в I кварталі 2013 р. Необхідно також відзначити, що за підсумками I кварталу 2013 р. було залучено рекордну кількість коштів за 10 років.

Кількість розміщень в 2014 р. перевищило показник 1999 р., проте незначно відстає від показника 1998 р., коли ринок IPO інтернет-компаній був у пікових значеннях, незадовго до початку кризи, відомого як "криза доткомів".

Найбільша кількість IPO довелося на компанії медичного сектора, хоча компанії технологічного сектора також були активні, більшість з них орієнтовані на ринок програмного забезпечення для великого бізнесу.

I квартал виявився вкрай насиченим на ринку IPO, що дивує експертів Renaissance Capital. Компанії активно розміщували папери, незважаючи на високу невизначеність щодо перспектив поточного року.

"Потік IPO залишався високим, незважаючи на розпродаж на фондових ринках до початку кварталу, викликані обвалом на ринках, подіями на Україні та продовженням скорочення стимулюючої програми ФРС", - йдеться у звіті Renaissance Capital.

Експерти вважають, що подібна ситуація має оживити в пам'яті інвесторів спогади про події, що передували "кризи доткомів".

Більшість компаній технологічного сектора, які розміщували свої папери протягом I кварталу, виявилися збитковими, внаслідок чого мультиплікатори досягли досить високих значень, так як інвестори продовжували купувати акції, в результаті чого їх вартість зростала.

Читайте такожУкраїнський фондовий ринок знижується разом зі світовими