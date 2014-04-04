Український фондовий ринок завершує тиждень зростанням

Український фондовий ринок завершує торговельний тиждень зростанням - індекс українських акцій UX станом на 10:50 підвищився на 0,70% - до 1071,85 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 3,88 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3,7 млн грн. Серед лідерів підвищення акції Авдіївського коксохіму (+2,20%), Єнакіївського метзаводу (+1,53%).

Індекс ПФТС підвищився на 0,04% - до 392,51 пунктів, загальний обсяг торгів склав 134 тис. грн.

На російському фондовому ринку також спостерігається зростання - російський індекс ММВБ підвищився на 0,12%, індекс РТС - на 0,30%.

Європейські фондові індекси ростуть на торгах у п'ятницю - індекс FTSE 100 виріс на 0,34%, індекс Dax - на 0,13%.