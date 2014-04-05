Moody's знизило рейтинг держоблігацій України
05:18, 05 квітня 2014Фондовий ринок
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг держоблігацій України з Caa2 до Саа3.
Moody's знизило рейтинг держоблігацій України / REUTERS
У свою чергу прогноз зберігається "негативний". Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства, передає ИТАР-ТАСС.
Зниження рейтингу обумовлене рядом факторів, зокрема, ескалацією політичної кризи в Україні, урізанням фінансової допомоги з боку РФ, зростанням ціни на російський газ тощо, йдеться в повідомленні агентства.
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