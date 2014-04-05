Moody's знизило рейтинг держоблігацій України

У свою чергу прогноз зберігається "негативний". Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства, передає ИТАР-ТАСС.

Зниження рейтингу обумовлене рядом факторів, зокрема, ескалацією політичної кризи в Україні, урізанням фінансової допомоги з боку РФ, зростанням ціни на російський газ тощо, йдеться в повідомленні агентства.