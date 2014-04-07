Українські акції на Варшавській біржі за тиждень значно подорожчали

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, акції українських компаній минулого тижня дорожчали швидше, ніж більшість паперів на головному майданчику польського фондового ринку.

"Блакитні фішки" додали за останні п'ять сесій близько 1,5% на тлі зростання індикатора широкого ринку WIG на 1,6%.

Український індекс завершив торги на рівні 364,92 пункту, ближче до максимальних значень минулого тижня, що на 22,1% вище досягнутого історичного мінімуму в середині березня на тлі захоплення українського Криму Російською Федерацією.

Минулого тижня найбільше подорожчали акції судноплавної KDM Shipping (+11,3%), найкрупнішого в Україні виробника цукру Astarta (+10,7) і Kernel (+ 8,6%), що належить до "блакитних фішок".

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Без урахування спекулятивних паперів Agroton, Sadovaya Group, Coal Energy і Westa, минулого тижня подешевшали тільки акції сільськогосподарської KSG Agro - на 0,9%.

Інші компанії збільшили капіталізацію на 4,5-7,4%.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine оновив історичний мінімум на рівні 295,17 пункту 14 березня поточного року напередодні невизнаного українською владою і західними державами "референдуму" про приєднання Криму до Російської федерації.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Інші входять до створеного у травні 2011 року індексу WIG Ukraine, запущеного з базових тисячі пунктів.