Український фондовий ринок почав тиждень зі значного падіння

Український ринок акцій почав тиждень зі значного зниження - індекс UX станом на 10:50 знизився на 2,32% - до 1056,72 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 4,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3,9 млн грн. Лідерами зниження серед акцій, що входять в індексний кошик, стали папери «Укрнафти» (-6,69%), Алчевського меткомбінату (-5,12%), «Азовсталі» (-4,76%).

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На російському фондовому ринку також спостерігається значне зниження - російський індекс ММВБ знизився на 1,80%, індекс РТС - на 2,52%. Акції «Ощадбанку» станом на 11:45 за московським часом впали на 2,49%, «Газпрому» - на 1,69%, «Лукойлу» - на 0,90%.

Європейські фондові ринки знижуються на торгах у понеділок: індекс FTSE 100 знизився на 0,72%, індекс Dax - на 1,45%.