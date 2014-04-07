"Яндекс" продав акції Facebook за $8,1 млн

12:25, 07 квітня 2014
Фондовий ринок
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Російська інтернет-компанія "Яндекс" продала 142,5 тис. акцій найбільшої у світі соціальної мережі Facebook.

Сделки, в ходе которых «Яндекс» продала все принадлежащие ей акции американской компании, состоялись в 2013 и 2014 годах / REUTERS

Компанія «Яндекс» продала 142,5 тисяч акцій корпорації Facebook, пише Газета.ru з посиланням на фінансовий звіт «Яндекса».

Операції, в ході яких «Яндекс» продала всі належні їй акції американської компанії, що відбулися в 2013 і 2014 роках.

Виходячи з поточної вартості акцій Facebook, вартість проданого пакету акцій cтановить близько $8,1 млн.

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