"Яндекс" продав акції Facebook за $8,1 млн
12:25, 07 квітня 2014Фондовий ринок
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Російська інтернет-компанія "Яндекс" продала 142,5 тис. акцій найбільшої у світі соціальної мережі Facebook.
Угоди відбулися в 2013 і 2014 роках / REUTERS
Компанія «Яндекс» продала 142,5 тисяч акцій корпорації Facebook, пише Газета.ru з посиланням на фінансовий звіт «Яндекса».
Операції, в ході яких «Яндекс» продала всі належні їй акції американської компанії, що відбулися в 2013 і 2014 роках.
Виходячи з поточної вартості акцій Facebook, вартість проданого пакету акцій cтановить близько $8,1 млн.
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