"Яндекс" продав акції Facebook за $8,1 млн

Компанія «Яндекс» продала 142,5 тисяч акцій корпорації Facebook, пише Газета.ru з посиланням на фінансовий звіт «Яндекса».

Операції, в ході яких «Яндекс» продала всі належні їй акції американської компанії, що відбулися в 2013 і 2014 роках.

Виходячи з поточної вартості акцій Facebook, вартість проданого пакету акцій cтановить близько $8,1 млн.

Читайте такожУ Росії запропонували заборонити Facebook та Twitter