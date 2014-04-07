Російський ринок акцій впав на новинах із України

Індекс ММВБ к 14:34 мск понеділка впав на 2,23%, до 1352,10 пункту, а РТС подешевшав на 3%, до 1200 пункту, передає «Газета.Ru» із посиланням на дані Московської біржі.

Падіння російського ринку акцій було викликано новинами із сходу України. В Донецьку захопили будівлю облдержадміністрації проросійські мітингувальники та оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка», а також про проведення до 11 травня референдуму.

При цьому долар і євро в РФ посилили зростання на Московській біржі. На 14:48 мск курс долара до рубля склав 35,63 руб., що на 32 коп. вище за рівень попереднього закриття. Євро торгувався на рівні 48,9 руб., додавши 53 копійки. Вартість бівалютного кошика зросла на 42 копійки і склала 41,6 рубля.