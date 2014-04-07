Індекс Української біржі знизився на 2,36%, індекс ПФТС - на 2,37%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 7 квітня, знизився на 2,36% - до 1056,30 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 23,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 19,8 млн грн, на терміновому ринку - 3,5 млн грн.

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Лідерами зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Алчевського меткомбінату (-4,31%), "Укрсоцбанку" (-4,26%), Єнакіївського метзаводу (-4,23%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,37% - до 382,18 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 442,2 млн грн.

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