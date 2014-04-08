Індекси Токійській біржі суттєво впали

На найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі відбулося чергове істотне зниження показників. До закінчення операцій о 15:00 за місцевим часом (10:00 мск) на 1,36% пішов вниз ключовий для Японії індекс Nikkei, що відображає курси акцій 225 провідних компаній країни. Він втратив 201,97 пункту і опинився на позначці 14 606,88 пункту, пише ИТАР-ТАСС.

На 1,86% впав індекс TOPIX. Він втратив 22,28 пункта і опинився на межі 1174,56 пункта. Напередодні TOPIX пішов вниз на 1,6%.

На думку аналітиків, на торги вплинуло зниження американських індексів. За підсумками торгів у понеділок індекс Dow Jones втратив 1,02% і опинився на позначці 16245,87 пункта, S&P500 знизився на 1,08% - до 1845,04 пункта, а NASDAQ знизився на 1,16% - до 4079,75 пункта.

"Падіння американських індексів було стрімким, і інвестори в Японії теж хотіли оберегти себе від ризиків", - говорить аналітик SMBC Friend Securities Co. Тосіхіко Мацуно.

Ринки відреагували і на рішення центрального Банку Японії, керівний рада якого зберіг політику розширення грошової бази в країні щорічно на 60-70 трлн ієн (приблизно 600-700 млрд доларів) для стимулювання кон'юнктури і подолання дефляції. Такі підсумки в цілому очікувалися аналітиками, однак не додали оптимізму ринку.

"Є відчуття, що хедж-фонди на Токійській біржі роблять ставку на те, що Банк Японії не буде робити в осяжному майбутньому додаткові кроки щодо ще більшого розширення грошової маси, - сказав головний аналітик Daiwa SB Investments Ltd. Соітіро Мондзи. - Це створює умови для того, щоб продавати акції".

Найбільше (на 5,4%) опустилися в ціні акції фармацевтичного концерну Takeda Pharmaceutical Co. Вони втратили в ціні 249 ієн і вийшли на рівень 4572 ієни. Це відбулося на тлі того, що у США суд зобов'язав Takeda виплатити 6 млрд доларів за позовом, пов'язаним з приховуванням небезпечних побічних наслідків однієї з ліків.