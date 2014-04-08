Китай схвалив угоду Nokia і Microsoft

Фінська Nokia отримала схвалення на продаж свого мобільного підрозділу американської Microsoft від китайського антимонопольного регулятора, йдеться в повідомленні Nokia, передає ИТАР-ТАСС.

Таким чином, угоду вдасться закрити в першому кварталі 2014 року, відзначається в прес-релізі фінської компанії.

Раніше Nokia відкладала закриття угоди, посилаючись на те, що не отримала згоди від регулюючих органів Китаю. При цьому на той момент угода вже була схвалена антимонопольними органами більшості країн, де компанії ведуть свій бізнес, зокрема, її підтвердили Міністерство юстиції США і Єврокомісія.

Як раніше повідомлялося, Nokia оголосила про те, що продає підрозділ Devices&Services, а також портфоліо патентів Microsoft 3 вересня 2013 року. Сума угоди становить 5,4 млрд євро.

Після продажу активів, пов'язаних з розробкою і виробництвом мобільних пристроїв, включаючи виробничі потужності, Nokia продовжить розвивати три напрямки: NSN (виробництво телекомунікаційного обладнання), HERE (створення карт місцевості та геолокаційних сервісів) і Advanced Technologies (розробка нових технологій з подальшим ліцензуванням).