Український фондовий ринок росте на торгах у вівторок - індекс українських акцій UX зріс на 0,93% - до 1066,10 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг угод склав 5,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 4,1 млн грн. Серед лідерів зростання акції Авдіївського коксохіму (+1,90%), «Райффайзен Банку Аваль» (+1,43%) і «Азовсталі» (+1,34%).

На російському фондовому ринку спостерігається спадний тренд. Індекс ММВБ знизився на 0,40%, індекс РТС - на 0,07%. Акції Ощадбанку знизилися на 0,41%, акції «Газпрому» зросли на 0,28%.

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На європейських фондових майданчиках також спостерігається зниження - індекс FTSE 100 знизився на 0,33%, індекс Dax - на 0,06%.

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