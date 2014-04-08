Бізнес пропонує встановити прибутковість ПДВ-облігацій на рівні 10%

Бізнес позитивно оцінює ініціативи уряду щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в якості інструменту для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) і пропонує встановити купон за цими облігаціями на рівні 10%.

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала.

«ПДВ-облігації - це краще, ніж взагалі не отримувати ПДВ або робити передоплату податку на прибуток», - сказав він.

На думку Фіали, сьогодні краще отримати облігації, які можна продати, взяти під них кредит або просто отримувати прибутковість, ніж мати заборгованість з бюджету, яку при цьому з'їдає інфляція.

«Сподіваюся, що прибутковість інструменту буде мінімум 10% річних. Ми будемо вимагати від уряду, щоб інструмент мав купон в 10% річних, аби його можна було реалізувати без дисконту», - сказав Фіала.

Як повідомляв УНІАН, про можливість випуску ПДВ-облігацій в кінці лютого 2014 року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслював, що йдеться не про казначейські векселя, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Можливий обсяг випуску ПДВ-облігацій складе від 15-16 млрд грн до 20 млрд грн. За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, перший випуск паперів може відбутися вже до кінця квітня.