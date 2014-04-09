Мінфін залучив до бюджету 544 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 8 квітня, залучило до держбюджету 103,663 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.





Як повідомляється, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 175 днів під 12,75% річних, задовольнивши дві подані заявки інвесторів.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу й Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на плановому ОВДП-аукціоні 1 квітня залучив до держбюджету 282,066 млн грн. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще три планових ОВДП-аукціони - 15, 22 і 29 квітня.

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За оперативними даними Держказначейства на 7 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 24,334 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 17,252 млрд грн на обслуговування держборгу - 8,653 млрд грн.

Станом на 7 квітня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 284,579 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 170,686 млрд грн, у власності банків - 86,785 млрд грн, нерезидентів - 15,990 млрд грн.



