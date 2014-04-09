У Мінфіні РФ стверджують, що Україна просить їх викупити облігації на $3 млрд

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Антон Силуанов сказав на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Ми мали контакт з моїм колегою, міністром фінансів України, який звернувся додатково за допомогою з боку РФ щодо чергового викупу єврооблігацій в обсязі 3 млрд дол. Поки ці пропозиції у нас, знаходяться в Мінфіні РФ. Ми вважаємо, що ми його будемо розглядати по мірі розвитку подій», - сказав Силуанов.

«Термін облігацій становить два роки - до кінця 2015 року, перші платежі з обслуговування цих облігацій наступають в червні поточного року. Ми розраховуємо на виконання українською стороною тих зобов'язань, які були взяті при випуску цих боргових зобов'язань», - сказав Силуанов.При цьому він нагадав, що в грудні 2013 року Мінфін викупив єврооблігації України на 3 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Силуанов повідомив, що Росія почекає з купівлею єврооблігацій України, поки в цій країні не буде сформовано новий уряд і економічна політика. Перший транш російського кредиту в розмірі 3 млрд дол. Україна отримала в кінці грудня 2013 року.

17 грудня 2013 року Росія і Україна досягли домовленості про те, що РФ купить українські євробонди на 15 млрд доларів, в тому числі за рахунок коштів Фонду національного добробуту.