Moody's знизило прогноз за суверенним рейтингом Туреччини

Міжнародне агентство Moody's знизило прогноз за суверенним кредитним рейтингом Туреччини з позначки "стабільний" до "негативний" у зв'язку з політичною невизначеністю в країні, передає ИТАР-ТАСС. Як повідомляється в заяві, опублікованій у четвер на сайті агентства, рейтинг підтверджений на рівні "Ваа3".

Рішення про зниження прогнозу, як наголошується, пов'язано з "більшим тиском на позиції країни в плані зовнішнього фінансування через що виникла політична невизначеність і знизилася глобальна ліквідність".

Крім того, експерти Moody's вказують на "зниження короткострокових показників зростання ВВП і невизначеність щодо тенденцій середньострокового зростання". Це обставина, зокрема, пов'язується з "внутрішньополітичними подіями в країні".

В якості обґрунтування для підтвердження поточного рейтингу на колишньому рівні експерти наводять, зокрема, "сильні фіскальні показники" та стійкість турецької економіки, зумовлену розміром, рівнем доходів та економічною диверсифікацією.



Туреччину, зокрема, стрясають наслідки корупційного скандалу, фігурантами якого стали родичі представників турецького уряду. Звинувачення були пред'явлені 24 фігурантам справи про хабарі. Ердоган назвав антикорупційну кампанію "брудною операцією, спрямованою проти уряду".

