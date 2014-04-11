Фондовий ринок США завершив четвер обвалом більш ніж на 3%

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,63%.

Фондові майданчики США завершили четвер зниженням більш ніж на 3%. Промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,63% і склав 16169,96 пункту. Високотехнологічний NASDAQ опустився на 3,1% - до 4054,11 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 - на 2,09%, до 1833,09 пункту, передає «Газета.Ru». Американські фондові індекси істотно знизилися через розпродаж акцій біотехнологічних, технологічних та інтернет-компаній.

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