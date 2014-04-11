Фондовий ринок США завершив четвер обвалом більш ніж на 3%
08:44, 11 квітня 2014Фондовий ринок
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Промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,63%.
Американський фондовий ринок 10 квітня обвалився / REUTERS
Фондові майданчики США завершили четвер зниженням більш ніж на 3%.
Промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,63% і склав 16169,96 пункту.
Високотехнологічний NASDAQ опустився на 3,1% - до 4054,11 пункту.
Індекс широкого ринку S&P 500 - на 2,09%, до 1833,09 пункту, передає «Газета.Ru».
Американські фондові індекси істотно знизилися через розпродаж акцій біотехнологічних, технологічних та інтернет-компаній.
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