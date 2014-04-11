"Газпром" може розмістити єврооблігації в юанях

Про це ИТАР-ТАСС повідомило джерело в банківських колах.

Джерело в "Газпромі" зазначило, що компанія "завжди розглядає всі варіанти", і "розміщення єврооблігацій в юанях цікаве, оскільки це розширює базу потенційних інвесторів".

Представник "Газпрому" залишив це питання без коментаря.

Ще у 2011 році заступник голови правління, начальник фінансово-економічного департаменту ВАТ "Газпром" Андрій Круглов говорив, що "Газпром" цікавиться запозиченнями в китайських юанях. "Варіант з юанями можливий, оскільки ми активно працюємо з Китаєм і очікуємо цього року конкретних угод", - говорив Круглов на зустрічі з інвесторами в Нью-Йорку.

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Як повідомлялося раніше, розмір зовнішніх запозичень "Газпрому" на 2014 рік - 90 млрд рублів. У лютому поточного року "Газпром" розмістив єврооблігації 35-ї серії на €750 млн із прибутковістю 3,6% з терміном обігу 7 років.

В 2013 році у рамках програми евронот (EMTN) "Газпром" розмістив євроноти серій 30, 31, 32 на суму €2,4 млрд, серії 33 на 500 млн фунтів стерлінгів і серії 34 на 500 млн швейцарських франків. В сумі компанія залучила близько $4,7 млрд.

Програма евронот була запущена в 2003 році. "Газпром" збільшив обсяг програми з $30 млрд до $40 млрд. За десять років Gaz Capital випускав облігації, номіновані в доларах, євро, ієни, фунтах стерлінгів та швейцарських франках.

