Нацбанк в березні купив держоблігацій на 4,4 млрд гривень і 5 млн доларів

Національний банк України в березні цього року придбав у власність державні облігації України на 4,4 млрд грн і 5,0 млн дол. за номіналом, продажу цінних паперів зі свого портфеля НБУ не проводив, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року регулятор придбав у власність держоблігації на 26,3 млрд грн і 5,0 млн дол., і не проводив операції з продажу цінних паперів України зі свого портфеля.

Нацбанк також повідомив, що в березні не проводив операції з купівлі і продажу держоблігацій України через механізм двостороннього котирування.

Згідно з повідомленням регулятора, за результатами аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики в національній валюті, проведених у березні, до держбюджету надійшло 3,9 млрд грн (із початку року - 14,2 млрд грн), тоді як аукціони з розміщення ОВДП у доларах не відбулися (з початку року - 0,2 млрд дол.). Середньозважена прибутковість ОВДП у національній валюті при їх первинному розміщенні в березні становила 12,74% річних (із початку року - 12,73%, у доларах - 5,00%).

Також повідомляється, що погашення й сплата доходів за ОВДП проводилася своєчасно і в повному обсязі, який із початку року становив 21,5 млрд грн, зокрема погашення - 15,6 млрд грн, сплата купонного доходу - 5,9 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Нацбанк придбав у власність держоблігацій України (за номінальною вартістю) на суму 19,3 млрд грн (із початку року - 21,8 млрд грн). Окрім цього, в лютому регулятор здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, й придбав держоблігацій на суму 0,3 млрд грн (із початку року - 1,0 млрд грн).