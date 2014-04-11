S&P знизило прогноз по рейтингах Фінляндії до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило прогноз рейтингу Фінляндії до негативного, рейтинг країни поки продовжує залишатися на рівні AAA, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

S&P стало другим рейтинговим агентством, яке знизило прогноз по рейтингу країни: раніше це зробило Fitch в жовтні 2013 року. До цього моменту Фінляндія була єдиною країною єврозони з найвищим рейтингом і стабільним прогнозом від усіх трьох найбільших рейтингових агентств світу: S&P, Fitch і Moody's.

За заявою S&P, в даний час Фінляндія страждає від «глибоких структурних демографічних і економічних дисбалансів, які перешкоджають зусиллям уряду щодо досягнення фіскальної консолідації».