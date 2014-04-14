Російські фондові індекси почали тиждень з різкого зниження на тлі ситуації в Україні

Російські фондові індекси почали тиждень з різкого зниження після загострення протистояння східних сеператистів і влади України, передає Reuters.

До 10.13 мск індекс ММВБ опустився на 0,92% від рівня закриття п'ятниці до 1.349 пункту. Індекс РТС впав на 1,97% - до 1.180 пункту.

Акції Ощадбанку і ВТБ втратили 1,8% - до 78,2 рубля і 3,9 копійки відповідно, котирування Газпрому знизилося на 1,1% - до 132,5 рубля.

"Цей тиждень починається, як і попередній, під знаком подій в Україні. Потенційно силова відповідь Києва на дії сепаратистів загрожує чотиристороннім переговорам у Женеві і підвищує шанси на введення нових санкцій Заходу стосовно Росії", - йдеться в огляді БКС.

Протистояння східних сеператистів і українських властей за минулі вихідні тільки загострилося. Київ назвав захоплення будівель в декількох містах агресією Москви і пообіцяв задіяти армію проти тих, хто до ранку понеділка не складе зброю.