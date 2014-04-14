Український фондовий ринок розпочав тиждень зі значного зниження - індекс українських акцій UX у понеділок, 14 квітня, станом на 10:45, знизився на 3,66% - до 1120,94 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів становив 3,5 млн грн, з них на фондовий ринок припало 2,7 млн грн. Серед лідерів зниження акції «Азовсталі» (-9,20%), «Укрсоцбанку» (-8,69%), Єнакіївського метзаводу (-7,43%).

Індекс ПФТС знизився на 1,15% - до 416 пунктів, загальний обсяг торгів становив 1,5 млн грн.

Значне зниження також спостерігається і на російському фондовому ринку. Індекс ММВБ станом на 11:45 за московським часом, знизився на 1,16%, індекс РТС - на 2,12%. Акції Ощадбанку втратили більше двох відсотків, акції «Газпрому» - більше одного відсотка.

На європейських ринках спостерігається також незначне зниження - індекс FTSE 100 знизився на 0,12%, індекс Dax - на 0,34%.

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