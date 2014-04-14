Російський фондовий ринок продовжує падати через події в Україні

Протистояння сепаратистів і офіційного Києва на сході України минулими вихідними знову затьмарило початок тижня на російському фондовому ринку, повернувши індекси до рівнів попереднього понеділка, повідомляє Рейтер.

До 13.13 МСК індекс ММВБ опустився на 1,7% від рівня закриття п'ятниці до 1.338 пунктів. Індекс РТС впав на 2,6% до 1.172 пунктів.

Курс долара до рубля до цього часу зріс на 0,88% до 35,9 рубля.

"Реакція ринку на українські події, як мені здається, цілком адекватна. Але технічна картина несприятлива: індексу РТС відкривається шлях до 1.000 пунктів, і це нормальна поведінка ринку в поточних умовах. Якщо почнеться друга хвиля продажів, то ці рівні будуть сприйматися як прийнятні, нічого особливого",- вважає трейдер Банку Зеніт Олексій Суров.

Російські ліквідні акції з ранку практично одностайно опустилися нижче рівнів п'ятничного закриття.

Котирування «Газпрому» впали на 2,5% до 130,6 рубля, акції Ощадбанку втратили 2%, подешевшавши до 78 рублів. Котирування ВТБ знизилися на 1,9% до 3,89 копійки.

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Крім подій в Україні на динаміку російського ринку впливає корекція на Уолл-стріт. У п'ятницю американські індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися на 0,95 і 1,34%, а Dow Jones втратив 0,89%.

Серед значущих для інвесторів факторів Кріс Уїфер з Macro-Advisory виділяє заплановане на сьогодні засідання виконавчого комітету МВФ, під час якого фонд може винести рішення про рекомендування розширити фінансову допомогу Україні і визначити розмір першого траншу.