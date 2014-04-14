Індекс Української біржі знизився на 3,79%, індекс ПФТС - на 0,96%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 14 квітня, знизився на 3,79% - до 1119,49 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 41,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,4 млн грн, на терміновому ринку - 10,9 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Авдіївського коксохіму (-10,13%), «Азовсталі» (-7,15%) і «Донбасенерго» (-6,82%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,96% - до 416,79 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 90,5 млн грн.

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