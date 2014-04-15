Український фондовий ринок почав торги вівторка зі зростання
На російському фондовому ринку спостерігається зниження
Український фондовий ринок почав торги вівторка зі зростання, після значного падіння напередодні. Індекс українських акцій UX станом на 10:45 підвищився на 1,13% - до 1132,09 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.
Загальний обсяг торгів на біржі склав 3,66 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3,6 млн грн. Лідерами зростання стали акції «Азовсталі» (+3,88%).
На російському фондовому ринку у вівторок спостерігається зниження. Російський індекс ММВБ знизився на 1,03%, індекс РТС знизився на 1,29%. Акції Сбербанку знизилися на 1,61%, «Газпрому» - на 1,05%, «Лукойлу» - на 0,65%.
На європейських фондових ринках також спостерігається зниження. Індекс FTSE 100 знизився на 0,15%, індекс Dax - на 0,25%.