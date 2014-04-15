Український фондовий ринок почав торги вівторка зі зростання, після значного падіння напередодні. Індекс українських акцій UX станом на 10:45 підвищився на 1,13% - до 1132,09 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів на біржі склав 3,66 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3,6 млн грн. Лідерами зростання стали акції «Азовсталі» (+3,88%).

На російському фондовому ринку у вівторок спостерігається зниження. Російський індекс ММВБ знизився на 1,03%, індекс РТС знизився на 1,29%. Акції Сбербанку знизилися на 1,61%, «Газпрому» - на 1,05%, «Лукойлу» - на 0,65%.

На європейських фондових ринках також спостерігається зниження. Індекс FTSE 100 знизився на 0,15%, індекс Dax - на 0,25%.